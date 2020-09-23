Минск, , 14:52 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания написал заявление, адресованное Государственному бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом он заявил 23 сентября в видеообращении, обнародованном на своём Youtube-канале.

Экс-депутат рассказал, что в данный момент он находится в Минске. По словам Жвании, он оставил в посольстве Украины заявление, адресованное ГБР.

«В заявлении я сообщил о совершении мной уголовных преступлений в составе группы лиц, которая с самого начала принимала участие в Майдане исключительно с целью захвата власти и личного обогащения», — сообщил экс-депутат.

Жвания отметил, что в 2014 году преступная группа во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко под прикрытием массовых митингов совершила государственный переворот и передала власть в стране бывшему спикеру Верховной рады Александру Турчинову.

По его словам, заявление состоит из десятков страниц, на которых изложены факты, названы фамилии ключевых действующих лиц и указана степень их участия в госперевороте.

«Моё заявление о совершении преступления — официальный документ и власть теперь не сможет игнорировать правду», — подытожил Жвания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева обязал генеральную прокуратуру Украины проверить бывшего депутата Верховной рады Давида Жвании. Речь идёт о подготовке нового государственного переворота, к которому может иметь отношение Пётр Порошенко.

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