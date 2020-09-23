Москва, , 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.

«Газета совсем не точна в переданных формулировках», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также добавил, что «вряд ли она могла быть точна, ведь это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не соответствует дипломатической практике».

Напомним, ранее газета Le Monde написала, что президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном отверг версию о причастности российских властей к предполагаемому отравлению блогера Алексея Навального ядом «Новичок», а беседу лидеров можно назвать «диалогом глухих».

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