Джакарта, , 13:25 — REGNUM Представитель правительства Индонезии Рейса Брото Асморо заявила, что число пациентов с COVID-19, выздоровевших в стране с марта 2020 года до настоящего времени, достигло 180 тысяч человек, что более 72%, сообщает Antara.

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«Между тем, число выздоровевших пациентов увеличилось на 3470 человек», — заявила Рейса Брото Асморо в заявлении для прессы.

«Это означает, что терапия, применяемая медицинским персоналом в Индонезии, эффективна, начиная с приема лекарств для подавления вирусных инфекций в организме пациента, ускорения заживления, снижения риска смерти, а также укрепления иммунитета пациента», — пояснила Рейса Брото Асморо.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, за сутки в стране подтвердили рекордное число случаев заражения SARS-CoV-2.

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