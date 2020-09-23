Москва, , 13:14 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный упростить процедуру отказа от использования средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, до дня назначения такой пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас законом предусмотрено, что женщины, выбравшие направление средств маткапитала на формирование накопительной пенсии, до дня назначения накопительной пенсии вправе отказаться от использования данных средств по указанному направлению при условии осуществления их использования по другим предусмотренным направлениям. Таким образом в законодательстве содержится ограничение права на отказ от использования средств маткапитала на формирование накопительной пенсии.

Кроме того, отмечают в комитете Госдумы по вопросам семьи, отозванные из управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов и невостребованные для их использования по другим направлениям средства маткапитала не подлежат индексации.

Законопроектом устраняется такое ограничение, взамен чего владельцам сертификата будет предоставлен разумный период — шесть месяцев, в течение которого они будут вправе обратиться с заявлением о распоряжении по направлению средств маткапитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Принятие закона также исключит ситуацию, при которой соответствующие средства не смогут индексироваться.

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