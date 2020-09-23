Кемерово, , 13:14 — REGNUM Информация о том, что на шахте «Лапичевская» вскоре начнут добывать уголь не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Напомним, ранее сообщалось, что угольная компания может начать разработку месторождения около жилой застройки в Кемерове.⠀«Факт — на данный момент лицензию шахте Роснедра не вернули, а работать без лицензии никто не позволит. Для этого как минимум нужно, чтобы был отменён приказ Роснедр о досрочном прекращении права пользования недрами участка Шахта «Лапичевская». А он не отмён. Это первое. Второе. Чтобы начать добычу, предприятию необходимо разработать большое число ключевых документов, согласованных с надзорными ведомствами и органами власти, которые никто ещё не представлял на рассмотрение. Соответственно, ни о какой внезапной добыче не может быть и речи. Третье. Никто не подтверждает, что нарушений, на основании которых Роснедра изъяли лицензию, не было. Лицензионное соглашение было нарушено в связи с тем, что предприятием в определённый срок не были предоставлены материалы по результатам разведочных работ на госэкспертизу запасов полезных ископаемых. Это факт. Технический проект разработки месторождения не был своевременно в установленном порядке утверждён — это тоже факт. Четвёртое. Роснедра могут оставить своё решение в силе — это кассация в Верховный суд. В случае проигрыша там, Роснедра могут начать заново процедуру изъятия. Основания для этого, как они утверждают, есть», — написал Панов в своём Instagram.⠀Чиновник подчеркнул, что региональное правительство поддерживает позицию кузбассовцев в этом вопросе.