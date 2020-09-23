Киев, , 13:13 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 23 сентября, проводит совместный визит с главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто в Закарпатскую область, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба отметил в своем комментарии, что министры вместе посещают «знаменитое украинское Закарпатье».

«Каждая минута времени, инвестированная в диалог, общение и лечение ран украинско-венгерских отношений, стоит часов недоразумений и споров, которые возникают, когда такого общения нет», — подчеркнул украинский министр.

Согласно повестке, обнародованной пресс-службой МИД, руководители внешнеполитических ведомств примут участие в церемонии передачи Закарпатской области венгерской гуманитарной помощи, обсудят реализацию договоренностей по широкому спектру украинско-венгерских отношений, в частности углублению экономического сотрудничества, развитию пограничной инфраструктуры и обеспечению прав национальных меньшинств.

ИА REGNUM напоминает, что этим летом должно было состояться большое перемирие между Украиной и Венгрией — отношения между странами резко испортились при президентстве Петра Порошенко из-за его языковых и образовательных инициатив.

Однако во второй половине лета без публичного объяснения причин процесс «примирения» был приостановлен и стороны вернули жесткую риторику в отношении друг друга.