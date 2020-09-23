Владивосток, , 13:27 — REGNUM При переезде полномочного представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из Хабаровска во Владивосток будут проходить кадровые изменения в аппарате полпредства. Об этом 23 сентября сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, переезд полпредства будет сопровождаться кадровыми изменениями. При этом сотрудников, которые работали в Хабаровске поблагодарят и завершат с ними сотрудничество. Для работы в полпредстве на территории Приморского края будут набираться сотрудники.

Трутнев подчеркнул, что хочется, чтобы у молодых талантливых людей, которые живут и работают на Дальнем Востоке была возможность работать, в том числе и в системе администрации президента РФ.

Он также сообщил, что полпредство будет располагаться на острове Русском в корпусе Дальневосточного федерального университета. Если там строительные работы уже закончены, то в скором времени будет начат переезд. При этом очень важно, чтобы во время переезда, работа полпредства не начала давать сбои.

Ранее сообщалось о том, что в декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. В связи с этим Юрий Трутнев поставил задачу в течение года переехать во Владивосток. После этого, из-за подготовки к Восточному экономическому форуму и визитами иностранных гостей, этот переезд был перенесен на начало текущего года.