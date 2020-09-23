Москва, , 13:10 — REGNUM Для борьбы с биологическими угрозами необходимо создать научное сообщество под эгидой ООН, считает депутат Государственной думы РФ, директор Института Русских стратегий Елена Панина.

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Как пишет политик в своем Телеграм-канале, высказанное президентом России Владимиром Путиным в обращении к Генассамблее ООН предложение в ближайшее время провести международную онлайн-конференцию высокого уровня по теме создания вакцин от коронавируса и отмеченная им необходимость обеспечить свободный доступ к вакцинации от коронавируса граждан всех стран — очень важное заявление:

«Накануне его выступления Институтом Русских стратегий, которым я руковожу, было предложено создать под эгидой ООН научное сообщество против биологических угроз и поддержать его деятельность на политическом уровне. Считаю необходимым сделать это в формате постоянной площадки. Во-первых, коронавирус мутирует, и неизвестно, что он нам преподнесет завтра. Во-вторых, есть множество других болезней, справиться с которыми можно только сообща», — считает Панина.

Аргументируя тезис о необходимости политической поддержки такой площадки, политик напоминает о том, что в здоровье людей заинтересованы не только они сами, но и государство:

«Но не мировые фармацевтические гиганты. Они получают огромные прибыли, безбожно завышая цены на лекарства, что, конечно, касается и вакцин от коронавируса. Между тем, как подчеркнул Путин, вакцинация должна быть доступной для граждан всех стран, включая бедных».

Панина добавила, что союзником Москвы здесь может оказаться и президент США Дональд Трамп, который давит на американские фармацевтические гиганты, чтобы те понижали цены на лекарства.

«Если Россия и США выступят вместе по проблеме свободной вакцинации, это станет примером конструктивного сотрудничества на благо всего мира и значительно продвинет дело вперед», — пишет Елена Панина.