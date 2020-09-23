Москва, , 13:07 — REGNUM Законопроект о требованиях к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Правительство РФ получит право утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, а также устанавливать дифференцированные оклады, ставки заработной платы, перечни выплат компенсационного и стимулирующего характера и условия назначения таких выплат.

При утверждении требований к системам оплаты труда правительством будет определяться сфера деятельности государственных и муниципальных учреждений, на которые распространяются требования, и срок, в течение которого таким учреждениям необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с новыми требованиями.

При реализации предлагаемых законопроектом положений потребуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований из федерального и региональных бюджетов, отмечает комитет Госдумы по труду и соцполитике, однако «провести оценку достаточности имеющихся в регионах бюджетных средств на реализацию законопроекта не представляется возможным ввиду отсутствия перечня конкретно устанавливаемых требований к системам оплаты труда и прогнозных расчетов бюджетных расходов на эти цели», отмечают парламентарии.

По словам замглавы Минтруда Андрея Пудова, речь идет прежде всего о зарплатах в сфере здравоохранения.

Сейчас в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работников государственных и муниципальных учреждений, государственных учреждений субъектов РФ устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Выплаты одним и тем же специалистам существенно различаются по регионам.