Вашингтон, 23 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Два энергетических гиганта объявили о планах отказаться от использования ископаемых видов топлива по мере расширения своего присутствия на рынке возобновляемых источников энергии.
Об этом сегодня пишет Джин Хаггерти в своей статье «General Electric и Shell ищут выход по мере ускорения перехода на альтернативную энергетику», которую публикует на своём сайте pv magazine.
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Руководствуясь сигналами рынка, General Electric (GE) и Royal Dutch Shell готовят планы по отказу от активов, генерирующих ископаемое топливо, по мере расширения своего присутствия в возобновляемых источниках энергии.
Ранее на этой неделе, объявляя о выходе из рынка угольной энергетики, GE заявила, что в будущем она сосредоточится на генерирующих предприятиях с «привлекательной экономикой и траекторией роста». GE основное внимание будет уделять энергии ветра.
Тем временем план Royal Dutch Shell состоит в том, чтобы построить серьезный бизнес по производству электроэнергии, включающий солнечные, ветряные и накопительные мощности. Он будет функционировать в связке с её нефтегазовым и химическим бизнесом. Пресс-секретарь Royal Dutch Shell подтвердила, что сокращение её нефтегазового бизнеса идет полным ходом, поскольку компания усиливает свое движение в секторе энергетики и возобновляемых источников энергии, но она отказалась подтвердить те цифры, о которых сообщалось в прессе.
По словам Гилберта Мишо, доцента Школы лидерства и связей с общественностью Джорджа Войновича Университета Огайо, с точки зрения максимизации прибыли, шаги обеих компаний имеют смысл. Его исследования сосредоточены на политике в области энергетики и экономическом развитии солнечной энергетики.
Давление инвесторов, а также пандемия коронавирусной инфекции, которая снизила спрос на ископаемое топливо, также ускоряют уход энергетических компаний от угля, нефти и природного газа. Действительно, некоторые аналитики считают изменение позиции ExxonMobil в индексе Dow Jones Industrial Average, произошедшее в прошлом месяце впервые за 92 года, признаком времени и реакцией на негативные настроения инвесторов в отношении ископаемого топлива.
Для энергетических компаний отказ от ископаемого топлива и использование возобновляемых источников энергии может помочь сделать их более привлекательными для инвесторов.
GE, которая считается одним из крупнейших в мире производителей угольных электростанций, входит в число 161 «целевых компаний», которые Climate Action 100+ отметили как системно важные для глобального перехода к нулевым выбросам.
Climate Action 100+ — это инициатива инвесторов, направленная на обеспечение того, чтобы крупнейшие в мире компании, производящие выбросы парниковых газов, приняли меры по борьбе с изменением климата. На прошлой неделе её представители обратились к руководителям «целевых компаний». Они призвал каждого из них составить и реализовать бизнес-стратегии с нулевым результатом. В совокупности 161 «целевая компания» Climate Action 100+ несёт ответственность за до 80% мировых промышленных выбросов парниковых газов.