Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Два энергетических гиганта объявили о планах отказаться от использования ископаемых видов топлива по мере расширения своего присутствия на рынке возобновляемых источников энергии.

Об этом сегодня пишет Джин Хаггерти в своей статье «General Electric и Shell ищут выход по мере ускорения перехода на альтернативную энергетику», которую публикует на своём сайте pv magazine.

* * *

Руководствуясь сигналами рынка, General Electric (GE) и Royal Dutch Shell готовят планы по отказу от активов, генерирующих ископаемое топливо, по мере расширения своего присутствия в возобновляемых источниках энергии.

Ранее на этой неделе, объявляя о выходе из рынка угольной энергетики, GE заявила, что в будущем она сосредоточится на генерирующих предприятиях с «привлекательной экономикой и траекторией роста». GE основное внимание будет уделять энергии ветра.

Тем временем план Royal Dutch Shell состоит в том, чтобы построить серьезный бизнес по производству электроэнергии, включающий солнечные, ветряные и накопительные мощности. Он будет функционировать в связке с её нефтегазовым и химическим бизнесом. Пресс-секретарь Royal Dutch Shell подтвердила, что сокращение её нефтегазового бизнеса идет полным ходом, поскольку компания усиливает свое движение в секторе энергетики и возобновляемых источников энергии, но она отказалась подтвердить те цифры, о которых сообщалось в прессе.

« Мы проводим стратегический анализ организации, который призван гарантировать, что мы настроены на процветание на протяжении всего периода перехода к зелёной энергетике и станем организацией, которая также будет конкурентоспособной по стоимости », — заявила представитель Shell, отметив, что компания подробно расскажет о своих планах 11 февраля 2021 года. В ходе апрельского отчета о прибылях и убытках за первый квартал Shell заявила, что стремится достичь нулевого уровня выбросов раньше, чем 2050 год.

По словам Гилберта Мишо, доцента Школы лидерства и связей с общественностью Джорджа Войновича Университета Огайо, с точки зрения максимизации прибыли, шаги обеих компаний имеют смысл. Его исследования сосредоточены на политике в области энергетики и экономическом развитии солнечной энергетики.

« Это рационально, учитывая динамику цен, так как стоимость установленной мощности возобновляемых источников энергии резко снизилась за последние два десятилетия, и, в сочетании с повышением осведомленности потребителей, спрос на внедрение таких технологий резко вырос », — сказал Мишо, который недавно стал соавтором проекта «Влияние проектов солнечной энергетики на экономику коммунальных предприятий» в родном штате своего университета.

Давление инвесторов, а также пандемия коронавирусной инфекции, которая снизила спрос на ископаемое топливо, также ускоряют уход энергетических компаний от угля, нефти и природного газа. Действительно, некоторые аналитики считают изменение позиции ExxonMobil в индексе Dow Jones Industrial Average, произошедшее в прошлом месяце впервые за 92 года, признаком времени и реакцией на негативные настроения инвесторов в отношении ископаемого топлива.

Для энергетических компаний отказ от ископаемого топлива и использование возобновляемых источников энергии может помочь сделать их более привлекательными для инвесторов.

« Заявление GE знаменует собой важный сдвиг для компании… GE призвана сыграть важную роль в содействии быстрому переходу к энергетическим технологиям с нулевым уровнем выбросов », — сказала Лила Хольцман, менеджер энергетической программы As You Sow, которая в рамках инициативы Climate Action 100+ убедила GE увеличить свои климатические цели и раскрыть, каким образом она будет согласовывать свою бизнес-модель с целями Парижского климатического соглашения.

GE, которая считается одним из крупнейших в мире производителей угольных электростанций, входит в число 161 «целевых компаний», которые Climate Action 100+ отметили как системно важные для глобального перехода к нулевым выбросам.

Climate Action 100+ — это инициатива инвесторов, направленная на обеспечение того, чтобы крупнейшие в мире компании, производящие выбросы парниковых газов, приняли меры по борьбе с изменением климата. На прошлой неделе её представители обратились к руководителям «целевых компаний». Они призвал каждого из них составить и реализовать бизнес-стратегии с нулевым результатом. В совокупности 161 «целевая компания» Climate Action 100+ несёт ответственность за до 80% мировых промышленных выбросов парниковых газов.