Москва, , 12:56 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий депутатам всех уровней становиться членами общественных палат, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

«Общественная палата должна быть именно общественной, в этом её изначальная суть. Именно поэтому в федеральном законе закреплено, что членами общественной палаты не могут быть государственные должностные лица, сотрудники гражданской или муниципальной службы, и даже судьи. Касательно депутатов региональных парламентов закон содержит неполную формулировку, допускающую разночтения. Этот недочет мы сейчас устраняем», — рассказал один из авторов инициативы депутат Госдумы Виктор Кидяев («Единая Россия»).

Таким образом, отметил он, будет обеспечена независимость организации, исполняющей функцией общественного контроля, в том числе за деятельностью представительных органов и законодательной власти.