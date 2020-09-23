Москва, , 12:55 — REGNUM В настоящее время у президента России Владимира Путина нет планов по посещению с визитом Минска. Об этом 23 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, пока таких планов нет», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможности такого визита российского президента.

При этом пресс-секретарь также отметил, что он не знает, поздравит ли президент Путин белорусского лидера Александра Лукашенко с инаугурацией последнего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко является суверенным решением руководства этой страны.