Минск, , 12:56 — REGNUM Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко потребовал новых выборов президента. Об этом говорится в его заявлении, распространённом 23 сентября пресс-службой совета.

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Заявление Латушко последовало за церемонией инаугурации Александра Лукашенко. Оппозиционер назвал вступление избранного главы государства в должность «беспрецедентной ситуацией» и «спецоперацией».

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«Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!» — заявил Латушко.

Как сообщало ИА REGNUM, координационный совет белорусская оппозиция создала из-за несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа. Оппозиционеры провозгласили избранным лидером Светлану Тихановскую.

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