Москва, , 12:46 — REGNUM Совет Думы на заседании 23 сентября обсудит законопроекты, внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

«Давайте соберемся в 16:00 на заседание Совета, рассмотрим законодательные инициативы, внесенные президентом, а также рассмотрим законодательные инициативы, которые внесены правительством для приоритетного рассмотрения, депутатские инициативы, чтобы время было не утеряно, комитеты могли бы уже отработать завтра, и в регионы материалы мы направим», — сообщил Володин.

Речь идет о проекте закона «О правительстве РФ», а также поправках в законы «О прокуратуре РФ», «О Конституционном суде РФ», «Об Уполномоченном по правам человека РФ», а также изменениях в ряд других законов.

Все инициативы были внесены во исполнение новых норм Конституции РФ.

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