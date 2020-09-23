Марсель, Франция, , 12:50 — REGNUM Девять человек были арестованы во французском городе Марсель по подозрению в мошеннических действиях в ходе муниципальных выборов в июне 2020 года. В об этом в среду, 23 сентября, сообщает Le Figaro.

Журналисты отмечают, что девять человек, среди которых представители партии «Республиканцы» Ив Морэн, бывший глава 6 и 8 муниципальных округов Марселя, и Жульен Равье, глава 11 и 12 округов города, арестованы по подозрению в подделке доверенностей на голосование на муниципальных выборах.

При этом по результатам выборов Равье удалось переизбраться в своем округе.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур дополнительных парламентских выборов во Франции завершился вечером 20 сентября поражением партии «Вперед, Республика!» на фоне явки избирателей в примерно 20% во всех шести департаментах, где проводилось голосование.

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