Минск, , 12:46 — REGNUM Белоруссии оказалась одним из немногих мест, где попытки сделать цветную революцию потерпели неудачу. Об этом 23 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

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Как отметил Лукашенко, нынешний год войдет в историю страны как «эмоциональный период», когда государственности был брошен беспрецедентный вызов с использованием «неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств».

«Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась», — заявил президент Белоруссии.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что это произошло потому, что, по его мнению, жители Белоруссии, которые не хотят терять свое государство, сделали свой выбор в пользу последнего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что государственные служащие и представители силовых ведомств Белоруссии являются патриотами своей страны.