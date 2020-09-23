Москва, , 12:41 — REGNUM Решение о проведении инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко является суверенным решением руководства этой страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства», — сказал Песков.

По его словам, если такое решение принято, «значит, так посчитали целесообразным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко принёс присягу в качестве новоизбранного главы государства. Церемония инаугурации нигде не была анонсирована.