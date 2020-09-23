Москва, , 12:40 — REGNUM В Госдуме назвали «странной» тайную церемонию инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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"Странная церемония инаугурации Лукашенко… рождает много вопросов, недоумений и гипотез. Даже не показанное по ТВ, это мероприятие, как минимум, говорит о том, что Батьке подсказали, что шевелить палкой пчелиное гнездо (осами не могу назвать трудолюбивый белорусский народ) — себе дороже», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Если бы инаугурация готовилась и проводилась в штатном режиме, сегодняшний день мог бы закончиться непредсказуемо по понятным причинам, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства.