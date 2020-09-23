Берлин, , 12:48 — REGNUM Берлинская клиника «Шарите» не будет делать каких-либо заявлений о состоянии российского блогера Алексея Навального после его выхода из стационара. Об этом сообщила 23 сентября представитель клиники.

В медучреждении не планируют делать никаких дальнейших заявлений и ничего не знают о подготовке таких заявлений, сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Шарите» заявили, что выписали Навального из стационара после лечения последствий «тяжёлого отравления». При этом в клинике отметили, что объявили о состоянии здоровья блогера по согласованию с ним и его супругой.

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