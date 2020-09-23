Братислава, , 12:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы добиться «большей эффективности» от общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил 23 сентября в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

«Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога», — рассказал он.

Зеленский отметил, что за последние семь лет между Украиной и РФ «сложные отношения».

«Исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось болезненно обрывать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Украине в качестве национальной идеи навязали противостояние России, которое уже привело к уничтожению экономики и системы государственного управления.

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