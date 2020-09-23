Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Редакция авторитетного американского издания The New York Times глубоко возмущена «молчанием Запада» в деле «отравления» оппозиционного российского блогера Алексея Навального, утверждая, что таким образом российским властям «может все сойти с рук».

"На сегодняшний день является установленным фактом, подтвержденным лабораториями Германии, Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен «Новичком», нервно-паралитическим веществом, разработанным Советским Союзом», — выразили уверенность американские журналисты, подчеркнув, что прежде это боевое отравляющее вещество уже «применялось» по меньшей мере один раз против «врагов» Москвы.

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"Это требует серьезного ответа», — добавили в издании.

В связи со случившимся, отмечают западные журналисты, возникает ряд вопросов, в том числе о причастности к этому «покушению» российских властей, целью которого могло быть стремление послать сигнал всем, кто «бросает вызов Кремлю».

"Навальный, вероятнее всего, выжил во многом благодаря тому, что пилот поспешно приземлился, благодаря чему его [оппозиционера] удалось доставить в больницу», — указали журналисты, добавив, что позже российские власти, которых они подозревают в причастности к «отравлению», разрешили перевезти Навального в Германию для дальнейшего лечения.

«Узнав о приступе, его коллеги быстро собрали все, что могли, из номера Навального в сибирской гостинице и доставили доказательства в Германию, где на бутылке с водой были обнаружены следы «Новичка», — продолжила редакция The New York Times.

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По их мнению, «какой бы ни была полная история», «достойная презрения позиция» российских властей, которые называют себя «жертвой несправедливых подозрений», лишь обостряют необходимость потребовать от Кремля ответа. На самом же деле, уверены в The New York Times, российские власти знают, что произошло, или могут это выяснить.

«Господин Путин, должно быть, считает, что Запад мало что может помимо уже введенных санкций. Президент [Дональд] Трамп по причинам, которые остаются одной из главных загадок его администрации, в основном закрыл глаза на постоянные преступления Путина, будь то вмешательство в американские выборы, аннексия Крыма или противодействие отравлению диссидентов», — обращает внимание издание, занимающее продемократические позиции.

«Самым верным признаком европейского гнева будет отмена газопровода «Северный поток-2», газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Но проект почти завершен, и канцлер Германии Ангела Меркель не хочет идти на шаг, который будет дорогостоящим для Европы и будет выглядеть как подчинение перед угрозами со стороны администрации Трампа, которая потребовала отказа от трубопровода», — продолжили они.

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В сложившихся условиях, заключает редакция The New York Times, Запад должен привлечь российские власти к ответу «за убийство и покушения» на тех, кто им угрожает.

«Государство, готовое применить запрещенное химическое оружие против своих граждан, представляет собой опасность и угрозу и для остального мира, и это должно быть ясно и недвусмысленно также и г-ну Путину и его сообщникам», — подчеркнули американские журналисты.

Напомним, оппозиционный блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации состояние блогера оценивалось как тяжелое: он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Впоследствии Навальный, условный срок которого за хищение свыше 26 млн рублей у компании «Ив Роше» еще не истек, был вывезен по просьбе близких в Германию, где он был помещен в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкие врачи заявили, что в организме оппозиционера были обнаружены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы. Впоследствии в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии указали на то, что «отравление» Навального было осуществлено с помощью яда группы «Новичок». При этом немецкие военные фармакологи отказались предоставить российской стороне доказательства сделанных ими заявлений. Через несколько дней наличие следов боевого отравляющего вещества в анализах Навального обнаружили и лаборатории Франции и Швеции.

Вслед за обвинениями Москвы в покушении на убийство оппозиционного блогера, который по решению властей же оказался на лечении в Германии, стали звучать призывы наказать Россию и отказаться от осуществления проекта создания трубопровода «Северный поток — 2».

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