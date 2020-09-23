Вашингтон, 23 сентября 2020, 12:33 — REGNUM Редакция авторитетного американского издания The New York Times глубоко возмущена «молчанием Запада» в деле «отравления» оппозиционного российского блогера Алексея Навального, утверждая, что таким образом российским властям «может все сойти с рук».
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В связи со случившимся, отмечают западные журналисты, возникает ряд вопросов, в том числе о причастности к этому «покушению» российских властей, целью которого могло быть стремление послать сигнал всем, кто «бросает вызов Кремлю».
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По их мнению, «какой бы ни была полная история», «достойная презрения позиция» российских властей, которые называют себя «жертвой несправедливых подозрений», лишь обостряют необходимость потребовать от Кремля ответа. На самом же деле, уверены в The New York Times, российские власти знают, что произошло, или могут это выяснить.
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В сложившихся условиях, заключает редакция The New York Times, Запад должен привлечь российские власти к ответу «за убийство и покушения» на тех, кто им угрожает.
Напомним, оппозиционный блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации состояние блогера оценивалось как тяжелое: он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Впоследствии Навальный, условный срок которого за хищение свыше 26 млн рублей у компании «Ив Роше» еще не истек, был вывезен по просьбе близких в Германию, где он был помещен в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкие врачи заявили, что в организме оппозиционера были обнаружены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы. Впоследствии в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии указали на то, что «отравление» Навального было осуществлено с помощью яда группы «Новичок». При этом немецкие военные фармакологи отказались предоставить российской стороне доказательства сделанных ими заявлений. Через несколько дней наличие следов боевого отравляющего вещества в анализах Навального обнаружили и лаборатории Франции и Швеции.
Вслед за обвинениями Москвы в покушении на убийство оппозиционного блогера, который по решению властей же оказался на лечении в Германии, стали звучать призывы наказать Россию и отказаться от осуществления проекта создания трубопровода «Северный поток — 2».
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