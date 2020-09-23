Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Международная финансовая корпорация (IFC) — финансовое подразделение Группы Всемирного банка рекомендует своим клиентам в финансовом секторе увеличить объем кредитования, связанного с изменением климата, сократив их зависимость от угля до нуля или почти до нуля уже к 2030 году.

Клод Моне. Прогулка. Уголь докеров. 1875

Об этом сегодня сообщает индийский портал Mercomindia.

В недавнем отчете о подходе к инвестированию IFC заявила, что она больше не инвестирует в акционерный капитал тех финансовых учреждений, у которых отсутствуют планы выхода из промышленности, использующей уголь.

« Если IFC предоставляет субординированный кредит финансовому учреждению, она будет добиваться от клиентов официального обязательства приложить все усилия для направления финансирования в целевые секторы и недопущения инвестиций с высоким риском. В случаях, когда субординированный кредит не может быть резервирован для определённой цели, он будет рассматриваться как капитал с соответствующими требованиями к нему », — сказано в отчёте IFC.

Чтобы снабдить клиентские финансовые учреждения инструментами, необходимыми для более точного определения наличия «угольных» инвестиций в их портфелях, IFC в партнерстве с немецким фондом Urgewald разработала и поддерживала Глобальный список выхода из угольных инвестиций. Список представляет собой компиляцию компаний, занимающихся ископаемым топливом, подготовленную некоммерческой организацией Urgewald.

« Частное подразделение Всемирного банка делает гигантский первый шаг к определению основы, на которой должен происходить отказ от угля. Таким образом, IFC посылает своим клиентам два сигнала. Первый: отказаться от угля. Второй: критериями такой НКО, как Urgewald, являются международные стандарты , — написал в пресс-релизе Уте Коци, финансист кампании Urgewald. — Другие банки развития должны теперь последовать примеру IFC. Однако, учитывая глобальный климатический кризис, Urgewald понимает, что следующий шаг — отказ от нефти и газа ».

Призвать клиентов проверять свои портфели по Глобальному списку выхода из «угольных» инвестиций IFC считает важным первым шагом. Следующим шагом должно стать тщательное наблюдение за тем, что клиенты следуют новым критериям.

Ранее в этом году американская компания JPMorgan Chase, одно из крупнейших банковских учреждений мира, выделила $50 млрд на экологические инициативы в рамках более крупного обязательства в размере $200 млрд по достижению целей устойчивого развития ООН. Банковский гигант заявил, что комитет нацелен на решение более широкого круга проблем в развитых и развивающихся странах, чтобы сократить разрывы в социально-экономическом развитии.

В последнее время все больше страховых и финансовых компаний отходят от «угольных» проектов. Тем не менее на практике банки продолжают поддерживать ископаемое топливо, несмотря на декларации об их приверженности Зеленой сделке ЕС и Новому зеленому курсу.

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