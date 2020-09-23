Москва, , 12:29 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об оплате проезда на платных автомобильных дорогах, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Вводится так называемая система «Свободный поток (Free flow)».

Закрепляется положение о том, что оплатить проезд водитель обязан в течение пяти суток после проезда по «платнику». В том числе если на платной автомобильной дороге или платном участке автомобильной дороги не используется для взимания платы электронное средство регистрации проезда, а также если у водителя нет денег на транспондере.

Максимальную цену за проезд устанавит правительство РФ, высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, а также орган местного самоуправления.