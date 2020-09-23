Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Политическим партиям Грузии, которые зарегистрированы для участия в выборах в парламент страны, нужно предоставить в Центризбирком партийные списки кандидатов в депутаты до 1 октября. Сообщение об этом 22 сентября было опубликовано на сайте ЦИК.

«Каждая партия и избирательный блок вправе представить один партийный список. Количество кандидатов в депутаты парламента в партийном списке должно быть не менее 120 и не более 200», — говорится в объявлении.

В ЦИК отметили, что допускается вносить в партийный список тех, кого выдвинули кандидатом по мажоритарному избирательную округу. Между тем, запрещено, чтобы одно и то же лицо вносили в разные списки.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Всего в законодательном органе 150 мест. В этом году, после избирательной реформы, 120 депутатов будут избирать по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. ЦИК зарегистрировал 66 партий.

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