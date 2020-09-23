Варшава, , 12:07 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на Молодежном форуме лидеров объявил о расширении круга граждан, которые освобождаются от уплаты подоходного налога. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Льготы получат представители молодежи в возрасте до 26 лет, которые проходят стажировку или обучение. Напомним, в 2019 году правительство Польши уже ввело отмену обязанности уплачивать подоходный налог для лиц младше 26 лет, которые работают по трудовым договорам или контрактам. Таким образом, Моравецкий объявил о фактическом расширении данных правил.

Премьер обратил внимание и на привлечение молодежи к государственной службе: «Мы хотим привлечь к государственному управлению молодежь, молодые таланты. Работа в администрации может быть чрезвычайно интересной, — подчеркнул он.

Кроме того, Моравецкий отметил, что «государство, которое хочет быть современным, должно доверять молодежи и позволять ей просто действовать».