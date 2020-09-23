Киев, , 12:07 — REGNUM На Украине начала работу миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по наблюдению за местными выборами. Об этом сообщила 22 сентября пресс-служба МИД Украины.

В министерстве рассказали, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с главой миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за местными выборами Ингибьёрг Гисладоттир.

«Эмине Джапарова подчеркнула, что Украина последовательно поддерживает беспристрастную, автономную и деполитизированную деятельность БДИПЧ по мониторингу выборов в государствах-участниках ОБСЕ», — сказано в сообщении.

Глава миссии БДИПЧ положительно оценила приглашение иностранных наблюдателей на украинские выборы, а также рассказала об основных этапах работы миссии на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о невозможности внесения изменений в закон о выборах, поскольку до самих выборов осталось менее 90 дней.

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