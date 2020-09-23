Париж, , 12:45 — REGNUM МИД Франции официально поздравил жителей Мали с назначением в качестве президента переходного периода бывшего министра обороны страны Ба Ндао. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает Le Figaro.

Появление в Мали нового временного президента в Париже охарактеризовали как «многообещающий шаг».

В коммюнике МИД Франции говорится, что «это назначение являет собой начальный этап переходного процесса в Мали, которая позже должна провести легитимные выборы».

Напомним, что военный переворот в Мали произошёл 18 августа 2020 г. Военные мятежники пообещали через 18 месяцев провести выборы президента, а пока будет «переходный период» со временным президентом. Ндао будет руководить страной полтора года — до наступления выборов президента Мали и парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мали объявили временного президента