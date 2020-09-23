Белград, , 12:53 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич в интервью сербскому телеканалу 23 сентября заявила, что настолько представительная делегация США никогда не посещала Сербию и что теперь всё зависит от сербской стороны. Она также указала, что на встрече с американской делегацией обсуждались множество важных тем. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

По её словам, прибытие делегации из США Международной финансовой корпорации развития (далее — DFC) является четким сигналом стабильности Сербии и наступления новой эры в отношениях Белграда и Вашингтона.

«Это наилучший результат соглашения, подписанного в Вашингтоне, который был с воодушевлением воспринят президентом Сербии Александром Вучичем и нашей делегацией. Это первый такой договор, подписанный спустя 140 лет между Сербией и США. Никогда такая представительная делегация США не посещала Сербию. Шесть американских агентств, а также посланник США и представитель Белого дома», — подчеркнула Анна Брнабич.

«Я действительно не могу вспомнить установление настолько близких отношений между нашими странами», — отметила премьер-министр.

22 сентября перед встречей Адам Болер, директор DFC, заявил, что Сербии удалось укрепить свою экономику и частный сектор за последние семь лет, так что сегодня есть проходящая деловая атмосфера для американских инвестиций.

«Это явный сигнал о том, насколько сильнее и стабильнее стала Сербия, над чем она работала в течение семи лет. Теперь все зависит от нас. От того, как скоро наши предприятия будут готовы начать работать, и от наличия свежих идей», — отметила Анна Брнабич.