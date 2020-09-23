Париж, , 12:01 — REGNUM МИД Франции потребовал от властей Ливана «немедленно» достигнуть соглашения по составу нового правительства, которое должно вывести страну из кризиса. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает Le Figaro.

Представители французского внешнеполитического ведомства выразили сожаление, что «властям Ливана так и не удалось выполнить обещания, данные 1 сентября» и призвали «без промедления достигнуть соглашения по составу правительства во главе с премьер-министром Мустафой Адибом, которое проведет все необходимые реформы».

Ранее в МИД Франции уже демонстрировали недовольство несоблюдением со стороны Ливана договоренности о создании правительства «за 15 дней».

Напомним, что 1 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон добился от властей Ливана, куда он прибыл с визитом вечером 31 августа, обещания в течение двух недель сформировать правительство, которое будет призвано провести реформы, необходимые для восстановления национального мира.

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