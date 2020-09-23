Москва, , 11:40 — REGNUM Комитет Госдумы по труду рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о выходном дне 31 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Профильный комитет согласился с позицией правительства РФ, которое в своем отзыве на инициативу ЛДПР напомнило, что уже наделено полномочиями устанавливать выходные дни и в этом вопросе дополнительного регулирования не требуется.

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму в 2019 году депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

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