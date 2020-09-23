Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Петербургские школьники с хроническими заболеваниями будут получать выплаты вместо горячих завтраков. Такой законопроект поддержали 23 сентября в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проблема в том, что детям с хроническими заболеваниями, которым нужна специальная диета, не могут обеспечить ее в школах, объяснила единоросс Елена Киселева. В связи с этим разработали документ о компенсациях.

Ее размер будет равен стоимости завтрака и обеда или комплексного обеда — то есть 167 рублей в день, или около 3500 рублей в месяц при пятидневке.

Не все парламентарии оценили законопроект. Так, руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова возмутилась тем, что депутаты по сути облегчают жизнь чиновникам, а не детям.

«Мы не можем сделать диет-стол в школе? Ну давайте обратимся к советской практике — всегда была возможность диет-питания для детей, которые не могли есть со всеми. Мы облегчаем жизнь, наверное, прежде всего власти, монетизируя то, что должны сделать исполнительные органы власти, а именно: обеспечить всех детей горячим питанием в школе», — сказала Ходунова.

Однако единоросс Елена Киселева ответила коммунистке, что «в рамках одного пищеблока практически невозможно готовить специальное лечебное питание».

Напомним, с 1 сентября в городе вступил в силу закон об обеспечении бесплатным горячим питанием всех младшеклассников и льготников, например, детей из многодетных семей. Бесплатное питание в Петербурге получают порядка 235 тыс. учеников.

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