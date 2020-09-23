Джакарта, , 11:34 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 72-й годовщиной основания КНДР, сообщает CNN Indonesia.

«Разрешите передать Вашему Превосходительству и народу Корейской Народно-Демократической Республики искренние поздравления по случаю 72-й годовщины образования КНДР», — заявил Джоко Видодо.

Бывший губернатор Джакарты заявил, что дух празднования Дня независимости станет для КНДР импульсом для преодоления проблем, связанных с пандемией.

«Я также хочу подтвердить свою приверженность укреплению сотрудничества между Индонезией и КДНР во имя общих интересов двух стран, а также во имя мира и прогресса в регионе и за его пределами», — продолжил глава государства.

Напомним, ежегодно 9 сентября граждане Северной Кореи отмечают День независимости.

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