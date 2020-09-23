Киев, , 11:32 — REGNUM Офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине просит премьер-министра страны Дениса Шмыгаля сохранить обязательное комплексное внешнее независимое оценивание (итоговый школьный экзамен) по украинскому языку и литературе.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее обращение обнародовано сегодня, 23 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В обращении говорится, что изъятие украинской литературы как обязательного учебного компонента из тестовых испытаний абитуриентов — «это одна из самых больших угроз как относительно образовательной реформы, так и в целом государственной гуманитарной политики»,

«Такие эксперименты нам не нужны», — говорится в заявлении.

Офис уполномоченного по защите государственного языка предлагает сохранить комплексный экзамен по украинскому языку и литературе для всех, но при этом разбить его на нескольких уровней сложности в зависимости от того, на какие специальности поступают абитуриенты, гуманитарные или технические.

Ранее предполагалось, что уже в 2021 году в ходе внешнего независимого оценивания выпускники на Украине смогут выбрать сдачу тестирования по украинскому языку или украинскому языку и литературе, а обязательной для всех будет математика.

ИА REGNUM напоминает, что 21 сентября депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал о коллапсе в школах страны из-за принудительной украинизации.