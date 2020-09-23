Париж, , 11:43 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что ожидает от Парижа «конструктивного подхода» к кризису в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает Le Figaro.

В то время как Турция и Греция уже выразили готовность вступить в переговоры, во время беседы с Макроном, состоявшейся во вторник, 22 сентября, Эрдоган заявил, что «ожидает от Франции проявления рассудительности и конструктивного подхода к процессу урегулирования конфликта».

В свою очередь, Макрон призвал своего турецкого коллегу «уважать полный суверенитет стран-членов Евросоюза и воздержаться от любых односторонних шагов, могущих спровоцировать напряженность в Средиземноморье».

Напомним, Макрон и Эрдоган провели телефонные переговоры около 19:00 (GMT+1) во вторник, 22 сентября. На фоне существенных разногласий оба лидера постарались смягчить напряженность в Восточном Средиземноморье.

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