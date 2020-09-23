Пекин, , 11:37 — REGNUM Инициатива президента России Владимира Путина о заключении на международном уровне соглашения о запрете размещения вооружений в космосе поддерживается Китаем. Об этом 23 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай и Россия вместе выступают за мирное использование космического пространства и продвигают идею о предотвращении размещения вооружений в космосе и гонки вооружений в этой сфере», — сказал официальный представитель китайского МИД.

Также он добавил, что Пекин в течение последних лет принимал участие в переговорах по поводу заключения международных соглашений для урегулирования проблемы безопасности в космосе «фундаментальным образом».

«В настоящее время США, исходя из своих эгоистичных интересов, противостоят этому процессу по контролю над вооружениями в космосе», — отметил Вэньбинь.

Кроме того, он напомнил, что в данный момент Вашингтон объявил космос пространством, где необходимо обеспечить господство, а также создал отдельный род войск для этого и ускорил тенденции размещения оружия в космосе.

«Обеспечение безопасности в космосе отвечает интересам всего человечества. Мы должны создать механизм по контролю над вооружениями в этой сфере для поддержания мира и всеобщей безопасности в этой области», — заключил официальный представитель МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что внешние факторы не могут повлиять на стратегическое взаимодействие Китая и России.