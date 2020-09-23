Москва, , 11:34 — REGNUM Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину маловероятно, но даже в этом случае он не сможет возглавить страну. Об этом 23 сентября в интервью РИА Новости заявила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

«Это не тот человек, который поставит свое благосостояние и свободу под вопросом. Шанс его приезда равен 1%. К власти он не вернется точно», — отметила Бурджанадзе.

По ее мнению, партия Саакашвили — «Единое национальное движение» (ЕНД) — не сможет получить такую поддержку на парламентских выборах, чтобы иметь возможность создать коалиционное правительство. Если это и произойдет, то Бурджанадзе не поддержит кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра.

Лидер «Единой Грузии» добавила, что решение Саакашвили сбежать от правосудия после окончания президентского срока негативно отразилось на его репутации. Если бы экс-президента в Грузии судили, то у него был бы шанс прийти к власти, поскольку «народ быстро все забывает».

«Когда Саакашвили и его власти в свое время преследовали меня, когда арестовывали моего сына … я не уехала», — подчеркнула Бурджанадзе.

Напомним, выборы в Грузии должны пройти 31 октября. В ЕНД в качестве кандидата на пост премьер-министра выдвинули Саакашвили. В ряде оппозиционных партий критически отнеслись к такому решению.

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