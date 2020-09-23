Варшава, , 11:28 — REGNUM Председатель комитета по Белоруссии в польском парламенте Роберт Тышкевич заявил журналистам, что в настоящее время ведется межпартийная работа по выработке более эффективной системы финансирования негосударственных СМИ Белоруссии. Об этом 23 сентября сообщает Dziennik.

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»Мы сейчас проводим работу по выработке механизмов по более эффективному и гибкому финансированию независимых СМИ и организаций, которые оказывают помощь репрессированным белорусам», — сообщил депутат.

По словам Тышкевича, основная проблема независимых СМИ в том, что они финансируются на ежегодной, а не на многолетней основе. По этой причине первые взносы поддержки доходят до них примерно в мае. «Им приходится работать без средств почти полгода, а это невозможно в непрерывном режиме, поэтому им дополнительно приходится брать в долг», — подчеркнул он.

Согласно планам инициаторов новых правил, свои предложения на голосование Сейма они представят после консультаций с руководствами парламентских партийных фракций. «Мы хотим, чтобы это была общая парламентская инициатива, выходящая за рамки партийных разногласий», — заключил Тышкевич.