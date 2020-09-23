Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Председатель петербургского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров в очередной раз прогневался на городских чиновников из-за застройки Петроградского района, который считается его политической «вотчиной».

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутаты Заксобрания утвердили запрос губернатору Александру Беглову о проекте строительства нового жилого комплекса Meltzer Hall высотой в 26 метров с двухэтажной подземной парковкой на набережной реки Карповки, 27. Раньше там была дореволюционная мебельно-строительная мастерская Мельцера. По мнению парламентариев, такой проект нарушает закон и ущемляет права местных жителей, чьи дома могут пострадать от стройки по соседству.

«Петроградский район — это заповедная зона Петербурга. А это просто строительные хищники. К жителям относятся, как к грязи на строительных сапогах», — продекламировал Макаров.

Изначально разрешение на строительство было выдано ООО «Петроцентр» в 2014 году. Затем разрешение было продлено в 2017 и 2019 годах. «Есть основания полагать, что при продлении разрешительной документации не были учтены требования градостроительных регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования, так как последние существенно изменились с 2014 года», — говорится в документе.

На это обратил внимание и руководитель фракции «Справедливой России» в ЗакСе Алексей Ковалев. «Я вообще не понимаю законных оснований для продления разрешения на строительство. Если бы они пошли за новым разрешением, проект бы, возможно, не прошел бы по новым регламентам», — сказал он.

В зоне застройки, пишут депутаты, расположены сооружения фабрики Мельцера XIX века — два производственных корпуса и труба, дом Корлякова 1820-х годов постройки, здание кинематографа «Гранд-Палас» примерно тех же лет.

Тем не менее труба фабрики Мельцера была снесена в августе 2020 года — вопреки закону с нарушением охранного статуса, подчеркивают депутаты.

Вячеслав Макаров призвал возбудить уголовное дело в отношении нарушителей по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). К тому же, на взгляд единороссов, сам эскиз проекта нового ЖК «ужасен и безвкусен», а «новая чудовищная доминанта» навсегда испортит облик Петроградки.

Спикер особенно возмутился тем, что ни он, ни районные власти заранее не знали о проекте, так как решения чиновниками принимались, по его мнению, «в тайне».

«По-воровски. Узнаем в последнюю очередь. Все. А так все прячутся. С народом никто не хочет разговаривать», — заявил Макаров. «Забрали у районов право подписи «под видом борьбы с коррупцией». Район узнает, когда уже начинают вбивать сваи», — добавил он.

В запросе депутаты интересуются у Беглова, считает ли он необходимым остановить строительные работы, дать оценку законности решений Госстройнадзора Петербурга по продлению разрешений на строительство, собирается ли обратиться в правоохранительные органы. Также они интересуются мнением градоначальника об инициативе организовать предварительные публичные обсуждения застройки зон в границах исторического центра.

«Убедительно просим вас принять решительные меры по приостановке стройки, наказанию виновных и искоренению чиновничьей практики выдачи липовых разрешений на строительство объектов, уродующих Санкт-Петербург», — пишут депутаты.

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Заметим, Вячеслав Макаров периодически объявляет войну чиновникам Смольного относительно застройки Петроградской стороны, не стесняясь в выражениях в том числе в отношении главного архитектора северной столицы Владимира Григорьева. Впрочем, затем он с ними мирится и отзывается с уважением, когда конкретный эпизод застройки уходит в прошлое.

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