Киев, , 10:56 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в очередной раз заявил, что считает невозможным принятие парламентом изменений к постановлению о назначении местных выборов.

Об этом он сказал вечером 22 сентября в эфире телеканала «Прямой».

Разумков напомнил, что согласно законодательству, Рада должна назначить выборы и обозначить правила их проведения за 90 дней до даты выборов.

«Нельзя вносить изменения в процесс, который уже начался… А начался он именно потому, что Верховная рада приняла такое решение… Выборы — это очередность действий, одно идет за другим», — подчеркнул спикер.

Он также напомнил, что многие партии уже провели съезды, на которых официально были выдвинуты кандидаты на местных выборах.

«Сегодня внести изменения в это постановление — это поставить под сомнение легитимность проведения выборов», — пояснил глава парламента Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее оппозиция внесла в Раду законопроект для исправления правил местных выборов.

До этого Россия и республики Донбасса обращали внимание Киева, что ряд положений постановления о местных выборах в Донбассе не соответствует Минским соглашениям по урегулированию конфликта, из-за чего переговоры в настоящий момент по сути заблокированы.

Местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.

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