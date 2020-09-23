Киев, 23 сентября 2020, 10:56 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в очередной раз заявил, что считает невозможным принятие парламентом изменений к постановлению о назначении местных выборов.
Об этом он сказал вечером 22 сентября в эфире телеканала «Прямой».
Разумков напомнил, что согласно законодательству, Рада должна назначить выборы и обозначить правила их проведения за 90 дней до даты выборов.
«Нельзя вносить изменения в процесс, который уже начался… А начался он именно потому, что Верховная рада приняла такое решение… Выборы — это очередность действий, одно идет за другим», — подчеркнул спикер.
Он также напомнил, что многие партии уже провели съезды, на которых официально были выдвинуты кандидаты на местных выборах.
«Сегодня внести изменения в это постановление — это поставить под сомнение легитимность проведения выборов», — пояснил глава парламента Украины.
ИА REGNUM напоминает, что ранее оппозиция внесла в Раду законопроект для исправления правил местных выборов.
До этого Россия и республики Донбасса обращали внимание Киева, что ряд положений постановления о местных выборах в Донбассе не соответствует Минским соглашениям по урегулированию конфликта, из-за чего переговоры в настоящий момент по сути заблокированы.
Местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.
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