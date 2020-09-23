Киев, , 11:03 — REGNUM Ситуация с коррупцией на Украине напоминает ситуацию в России в 90-е годы XX века. Об этом заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин 22 сентября в эфире телеканала NewsOne.

«Мы повторяем с точностью то, что было в Российской Федерации ещё при Ельцине (Борис Ельцин — прим. ИА REGNUM). И мало того, оно ещё набирает свои обороты», — считает эксперт.

Дудкин отметил, что в России, в отличие от Украины, привлекают к ответственности губернаторов, высших чиновников. В качестве примера эксперт привёл вице-премьер-министра Алексея Улюкаева, приговорённого к восьми годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен уходить в отставку после того, как были выявлены нарушения, связанные с его имущественным состоянием.

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