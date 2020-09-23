Иркутск, , 10:52 — REGNUM Логичным завершением губернаторской избирательной кампании в Приангарье и инагурации победившего на выборах Игоря Кобзева стало формирование нового состава правительства. Многие имена персоналий были обнародованы сегодня, 23 сентября, в официальной информации пресс-службы иркутского губернатора.

По оценке самого Игоря Кобзева, важно, что многие чиновники остались работать в своих должностях.

«Мы этот год должны завершить с той динамикой, которую определили, а также выполнить задачи, поставленные в моем послании Законодательному собранию», — подчеркнул новый глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Из наиболее заметных стало назначение первым заместителем губернатора Константина Зайцева. Аналогичного поста удостоился Дмитрий Бердников, он продолжит координировать работы по восстановлению территорий, пострадавших от паводка. Эти три персоны ещё должны пройти согласование депутатов законодательного собрания.

Заместителями губернатора Иркутской области стали Андрей Бунёв и Андрей Козлов. Новым заместителем Губернатора назначена Светлана Замарацкая. Заместителем губернатора — руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа остается Анатолий Прокопьев.

На должности заместителей председателя правительства Иркутской области назначены Евгений Левченко (будет курировать строительный блок и сферу ЖКХ), Георгий Кузьмин (вопросы регионального министерства природных ресурсов и экологии, в том числе ликвидация накопленного вреда на площадках Усольехимпрома и БЦБК), Валентина Вобликова (социальный блок), Виктор Галицков (восстановление инфраструктуры и жилья в Нижнеудинском районе и других территориях, пострадавших от паводков).

Министерство финансов Иркутской области продолжает возглавлять Наталия Бояринова, региональное министерство труда и занятости — Наталья Воронцова. Министром лесного комплекса Приангарья назначен Дмитрий Петренев, министром природных ресурсов и экологии Иркутской области — Светлана Трофимова, министром экономического развития региона — Яна Соболь.

Полномочиями министра спорта Иркутской области наделен Павел Богатырев, министра культуры и архивов — Руслан Дячук, министра строительства, дорожного хозяйства — Максим Лобанов, министра жилищной политики, энергетики и транспорта до 1 октября — Сергей Малинкин. Затем руководителем профильного министерства станет Анатолий Никитин, переходящий на работу в областное правительство с должности заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора.

Министром по молодежной политике Иркутской области указом губернатора назначен Егор Луковников, министром социального развития, опеки и попечительства — Владимир Родионов, министром сельского хозяйства — Илья Сумароков, министром имущественных отношений — Марина Быргазова, министром образования — Елена Апанович, министром здравоохранения — Наталия Ледяева, министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок — Оксана Недорубкова.

Руководителем представительства правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в Москве остается Шамиль Баулов. Полномочным представителем губернатора Иркутской области в законодательном собрании региона назначен Роман Буянов.

Аппарат губернатора и правительства Иркутской области возглавит Светлана Боброва, ранее занимавшая должность начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике.

Как уже сообщало ИА REGNUM, необходимость в досрочных выборах губернатора Иркутской области возникла осенью 2019 г., после того как Сергей Левченко был отправлен в отставку.

По итогам решающего дня голосования, 13 сентября 2020 г. бывший заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев победил с убедительным результатом, за него проголосовали 369 759 избирателей (60,79%).

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