Москва, , 10:55 — REGNUM Вступление Грузии в НАТО в ближайшем будущем «нереалистично», а акцентирование внимания на этой теме вредит грузинским интересам. Об этом 23 сентября в интервью РИА Новости заявила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

«Членство в НАТО нереалистично. Что будет через лет 20, неизвестно, но сейчас говорить об интеграции не только нереалистично, но и вредно для грузинских интересов», — сказала Бурджанадзе.

По ее мнению, у Грузии был шанс на вступление в Североатлантический альянс до 2008 года, но теперь ситуация сильно изменилась. Бурджанадзе также поддержала продолжение сотрудничества Тбилиси с НАТО. По ее мнению, участие Грузии в международных военных миссиях в борьбе с терроризмом «является обязательным», но проведение совместных с силами альянса учений на грузинской территории не способствуют безопасности страны.

Напомним, на протяжении многих лет грузинские власти регулярно заявляют о стремлении Грузии войти в НАТО. В стране создаются военные базы под руководством иностранных экспертов, а вооруженные силы реформируют, чтобы они соответствовали требованиям альянса.

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