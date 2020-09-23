Минск, , 10:38 — REGNUM Утром 23 сентября в центр Минска стянуто большое количество силовиков. Замечены многочисленные автозаки и мотоциклетные кортежи, центр города частично перекрыт.

У резиденции Лукашенко © ИА REGNUM

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Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что именно на 23 сентября назначена «тайная инаугурация» Александра Лукашенко. Высказывались предположения об отсутствии анонса и внезапности официозного мероприятия в целях предупреждения массового выступления противников его бессменного правления.

Церемония инаугурации не анонсировалась государственными органами и СМИ. Президентская пресс-служба не подтверждает информацию о том, что она якобы была запланирована на 23 сентября .

О подготовке к важному событию свидетельствуют не только приготовления чиновников, но и большое скопление военных грузовиков и автобусов утром 23 сентября в центре Минска неподалёку от резиденции президента. Пользователи социальных сетей в большинстве своём высмеивают «тайную инаугурацию».

Напомним, по итогам состоявшегося в августе голосования на президентских выборах президента Белоруссии победителем был объявлен Александр Лукашенко. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей.

С августа Белоруссию сотрясают массовые акции протеста: противники бессменного правления Лукашенко (с 1994 года) заявляют о фальсификациях выборов, требуют новых честных выборов, а также прекращения жестоких массовых репрессий и освобождения политзаключённых.

Отметим, что без официального объявления военного положения в Белоруссии фактически действуют меры, предусмотренные таким чрезвычайным режимом. Президентский дворец охраняет бронетехника.