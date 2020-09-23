Москва, , 10:40 — REGNUM Примерно 1,5 млн человек сделали прививку от гриппа в Москве в рамках вакцинации населения, которая началась 1 сентября. Об этом 23 сентября сообщается на сайте мэра столицы.

«Первые три недели программы по вакцинации от гриппа показали хороший результат. В этом году защититься от гриппа особенно важно», — заявила по этому поводу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также указывается, что жители города могут пройти бесплатную вакцинацию во взрослых и детских городских поликлиниках, для чего им нужно будет предъявить московский полис ОМС.

При этом указывается, что граждане старше 18 лет могут сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации, предъявив паспорт и подписав на месте письменное согласие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что самым эффективным способом не заболеть острыми респираторными вирусными инфекциями являются средства индивидуальной защиты (СИЗ) — маска, перчатки и обработка рук антисептиками.