Владивосток, , 10:31 — REGNUM Еврейская автономная область и Хабаровский край являются наиболее отстающими регионами Дальневосточного федерального округа. Об этом сегодня, 23 сентября, в ходе заседания Госсовета, который прошел во Владивостоке, сообщил дальневосточный полпред Юрий Трутнев. Его слова цитирует vostokmedia.com.

Поясняя причины такого положения дел он, в частности отметил, что в случае с Еврейской автономной областью речь идёт о непростом «наследии».

"Также нестабильные показатели в Хабаровском крае — там тоже непростая ситуация со сменой губернатора. Поэтому инкриминировать большие сроки отставания по темпам строительства нынешнему врио главы края сложно», —пояснил Юрий Трутнев. По его словам, наказать губернаторов за, так сказать, не очень качественно проводимую работу можно, но пострадают, в первую очередь, жители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, участие в заседании Госсовета принимает также губернатор забайкальского края Александр Осипов.

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