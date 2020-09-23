Киев, , 10:20 — REGNUM Донбасс никогда не вернётся в состав Украины, пока в стране безнаказанно орудуют банды радикалов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко 22 сентября в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий уверен, что деятельность экстремистов покрывает МВД Украины. Он извинился за то, что пока не смог отправить в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова.

«Эти силы без правоохранительных органов, без «крышевания» так бы себя не вели и поэтому нужно менять правоохранительные органы, их руководство», — заявил Шевченко.

По его словам, данная ситуация ведёт к окончательной утрате Украиной государственности.

«Пока Донбасс видит вот это, они к нам никогда не вернутся, что бы мы не делали», — считает депутат.

Он добавил, что сначала нужно навести порядок на Украине, а уже потом заниматься переговорами в «минском», «нормандском» и прочих форматах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива с просьбой запретить деятельность двух экстремистских группировок, члены которых напали на его соратников.

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