Киев, 23 сентября 2020, 10:20 — REGNUM Донбасс никогда не вернётся в состав Украины, пока в стране безнаказанно орудуют банды радикалов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко 22 сентября в эфире телеканала NewsOne.
Парламентарий уверен, что деятельность экстремистов покрывает МВД Украины. Он извинился за то, что пока не смог отправить в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова.
По его словам, данная ситуация ведёт к окончательной утрате Украиной государственности.
Он добавил, что сначала нужно навести порядок на Украине, а уже потом заниматься переговорами в «минском», «нормандском» и прочих форматах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива с просьбой запретить деятельность двух экстремистских группировок, члены которых напали на его соратников.
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