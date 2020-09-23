Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Иностранные субъекты и киберпреступники могут распространять дезинформацию о результатах выборов 2020 года в США. О такой потенциальной угрозе в совместном заявлении предупредили ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).

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«Иностранные субъекты и киберпреступники могут создавать новые веб-сайты, изменять существующие веб-сайты и создавать или делиться соответствующим контентом в социальных сетях для распространения ложной информации в попытке дискредитировать избирательный процесс и подорвать доверие к демократическим институтам США», — говорится в сообщении

ФБР и CISA поясняют, что для подтверждения окончательных итогов выборов обычно требуется от нескольких дней до нескольких недель. По мнению ведомств, киберпреступники могут использовать это время для распространения дезинформации, включающей «сообщения о давлении на избирателей, кибератаках на избирательную инфраструктуру, фальсификациях бюллетеней и другие уловки, призванные убедить общественность в незаконности выборов».

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Гражданам США в этой связи посоветовали получать информацию из «надёжных источников», таких как официальные правительственные избирательные сайты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что именно махинации при голосовании по почте, а не предположительное иностранное вмешательство, являются для выборов в США самой большой угрозой. По мнению американского лидера, проблемой будет даже не подсчёт отправленных по почте избирательных бюллетеней, «который займёт целую вечность», а «непрошеные бюллетени, рассылаемые миллионами и контролируемые губернаторами».