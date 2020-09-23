Пекин, , 09:41 — REGNUM Пресс-секретарь Министерства обороны КНР заявила, что военные чины Китая и Индии провели шестой раунд переговоров на уровне командования, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

Как отметила У Цюань, являющаяся пресс-секретарем Министерства обороны КНР, переговоры состоялись на пограничном пункте Чушул-Молдо. Стороны обменялись мнениями касательно стабилизации ситуации вдоль Линии фактического контроля на границе Китай и Индии с присущей глубиной и откровенностью, говорится в пресс-релизе, выпущенном двумя сторонами.

Стороны договорились придерживаться консенсусу, достигнутому лидерами двух стран, укреплять связь и контакты на местах, избегать недоразумений и просчетов, прекратить ввод войск на линию разграничения, воздерживаться от одностороннего изменения обстановки на местах и принятия любых мер, которые могут осложнить ситуацию, говорится в документе.

Стороны также договорились как можно скорее провести седьмые переговоры на уровне командования, принять практические меры по надлежащему решению вопросов на местах, а также совместному поддержанию мира и спокойствия в приграничных районах, говорится в пресс-релизе.