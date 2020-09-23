Джакарта, , 09:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ожидания от Организации Объединенных Наций (ООН) растут, сообщает Kompas.

«Ожидания мира от Организации Объединенных Наций растут, чтобы укрепить глобальное лидерство и принести реальную пользу сообществу», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди заявила, что в последнее время проблемы многостороннего сотрудничества становятся все более серьезными из-за растущей конкуренции и политики одностороннего подхода в ряде стран.

«Без многосторонности сильный забирает всё», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Министр иностранных дел Индонезии призвала ООН оказать реальное влияние, а не увлекаться риторикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) поднял три темы на фоне эскалации конфликтов и пандемии.

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