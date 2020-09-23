Москва, , 09:39 — REGNUM Азербайджан настаивает на мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта и высказывает озабоченность заселением Арменией территории беженцами из Сирии и Ливана, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

«Тревогу вызывает проводимая сегодня Арменией в нарушении конвенции политика незаконного заселения беженцами из Сирии и Ливана на оккупированных территориях Азербайджана», — заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая в Совфеде.

Она заверила, что «Азербайджан неизменно демонстрируют приверженность мирным дипломатическим усилиям урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта на основе общепризнанных норм и принципов международного права и прежде всего принципов территориальной целостности государств и нерушимости границ».

"Мы считаем, что с целью определения статуса Нагорного Карабаха необходимо вернуть в места постоянного проживания изгнанного оттуда азербайджанского населения и обеспечить его наравне с армянским населением жильём и безопасностью, и только после этого можно будет говорить о предоставлении какого-либо статуса. Азербайджан готов претворить в жизнь все необходимые меры в пользу обеих общин в данном регионе. Основной преградой для этого перехода на эту стадию является, как вы понимаете, оккупация наших территорий», — заявила Гафарова.